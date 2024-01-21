" الأرصاد الجوية " : ارتفاع بالحرارة وأجواء دافئة نهارا والصغرى بالقاهرة 13درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 09:32 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الأحد، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

كما يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق من اقصي السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.