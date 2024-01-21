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تداول صور امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر صفحات الغش

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر صفحات الغش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكتروني صور امتحان مادة الجبر والأحصاء، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، على صفحات "تليجرام".

وزعم المسئول عن صفحات شاومينج أن الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية، فى ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/2024.
وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه جار تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحتها من عدمه.
وشدد المصدر على أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشئون القانونية لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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