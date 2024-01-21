بن جفير يواصل توزيع أسلحة على المستـوطنين.. ومرصد الأزهر: استمرار التسليح ينذر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 10:29 صباحاً - مع قرب شهر رمضان المبارك، يسعى الكيان الصـ.هيـ.وني إلى فرض قوته الغاشمة على جميع الأراضي المحتلة عبر تشكيل مليشيات متطر.فة مسلـحة وإطلاق العنان للمستوطنين الإرهـابيين لأن يعيثوا في الأرض فسادًا وإجرامًا يطال أبناء الشعب الفلـ.سـ.طيني ومقدراته، خوفًا من اندلاع انتفاضة بالقدس والضفة الغربية تضامنًا مع قطاع غــ.زة.

فبعد العدوان على غــ.زة، علت أصوات صـ.هيـ.ونية تدعو تسليح المستوطنين، وبالفعل في نهاية العام الماضي (٢٠٢٣) سهلت وزارة الأمن الهيونية الحصول على الأسلحة، وأطلقت حملة لتشجيع المستوطنين على تسليح أنفسهم بأنفسهم. فقد أعلن الوزير المتطر.ف إيتمار بن جفير خطته الد.موية للتسلح الشامل. وفي أقل من ثلاثة أشهر، تمت الموافقة على عشرات الآلاف من تراخيص الأسلحة الجديدة، وتم توزيع آلاف بنادق M16 على المستوطنين.

أما في القدس المحتلة، فقد وزعت شرطة الاحتـ.لال الصهيوني كميات كبيرة من الأسلحة في الأحياء الفلـ.سـ.طينية التي تعج بالشرطة وقوات حرس الحدود الصـ.هيـ.ونية؛ الأمر الذي سيجعل القدس والأحياء الفلـ.سـ.طينية بها ثكنات عسكرية وما إذا اندلعت مناوشات بين الفلـسطينيين والمستوطنين فإن الأمر سيخرج عن السيطرة.

وفي ظل الأحداث الدامية في غـزة، حظيت خطة بن جفير للتسليح بدعم كبير من حكومة الاحتـ.لال المتطر.فة.

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وما يفاقم الأوضاع استمرىر الاحتلال في انتهاكاته بحق المسجد الأقصى المبارك، وفرضه إجراءات مشددة لتقييد حركة المصلين من الوصول إليه، بينما يسهل عملية اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى وإقامة الطقوس التلـ.مو.دية، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.

ومع التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، يؤكد مرصد الأزهر أن استمرار هذه السياسة الصـ.هيـ.ونية المتطرفة -وهو المتوقع-، سيؤدي إلى اندلاع مواجهات في القدس والضفة الغربية ستصل إلى حد الانتفاضة خلال شهر رمضان المقبل وسيكون عنوانها "التضامن مع قطاع غزة"، و"الأقصى حق أصيل للمسلمين".