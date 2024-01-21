جولة مفاجئة للدكتور الخشت بالعيادات الخارجية بالمنيل التخصصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 10:29 صباحاً - د. الخشت يشيد بجودة الخدمات الطبية بالعيادات وتوافر جميع المستلزمات اللازمة للمرضى ويقرر صرف مكافأة للأطباء والتمريض تقديرًا لأدائهم المتميز

د. الخشت يلتقي بالعاملين والمرضى بمركز قصر العينى للتأهيل البصري ويتابع أداء العيادات التخصصية بمستشفى المنيل

الدكتور الخشت يوجه بمجموعة من الإجراءات الإضافية لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر

في جولة مفاجئة، تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، العيادات الخارجية بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأطمأن رئيس الجامعة على توافر مخزون من الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيدًا بجودة الخدمات الطبية المُقدمة بالعيادات، وقرر صرف مكافأة للأطباء والتمريض تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

كما التقى الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، بالعاملين بمركز قصر العيني للتأهيل البصري، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى. وقد وجه الدكتور الخشت بمجموعة من الإجراءات الإضافية لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي تضم عيادات في تخصصات متعددة مثل أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة العظام والصدر وجراحات السمنة والمناظير وجراحة الأوعية وأمراض العصبية وطب الأورام وجراحة القلب والصدر والتناسلية وجراحة المخ والأعصاب وعلاج الألم والجلدية والسكر والغدد الصماء وجراحة التجميل والأشعة التداخلية وأمراض الدم والتغذية والتخسيس والرمد والمسالك وأمراض الكبد وأمراض الروماتيزم.