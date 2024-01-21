فصائل فلسطينية: قصفنا بصواريخ 107 وقذائف الهاون تجمعات للاحتلال فى مخيم البريج وسط قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 11:28 صباحاً - قالت فصائل فلسطينية قصفنا بصواريخ 107 وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شمال وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر إعلام إسرائيلي نقلا عن زعيم المعارضة يائير لابيد: أكدت في الكنيست دعمنا أي صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار.

وطالبت الأمم المتحدة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 24 ألف شهيد، ونحو أكثر من 62 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.