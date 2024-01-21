نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تنفيذ 11 محور مروري جيد لإحداث نقلة نوعية بالحركة المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن هناك 11 محورًا مروريا جديدًا تم وجار تنفيذها حاليًا بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناقات التي كانت من الممكن أن تحدث.

وأكد محافظ الجيزة إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وكذا أعمال تنسيق للموقع، منوهًا إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف واطفيح وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع علي المواطن.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات الطرق والصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات بها.

ووجه محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الأنتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان وأم خنان وتنفيذ الوصلات المنزلية لما لهم من أهمية حيوية في تحقيق الأستفادة القصوي منها في خدمة المواطنين، مشددآ علي سرعة الأنتهاء من ادخال خدمة المياه للمعهد الأزهري الكائن بقرية أم خنان.

كما شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنزلة الأشطر ومنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس، وكذا مشروعات الصرف الصحي بأبو صير وسقارة بمركز ومدينة البدرشين.

وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة تولي أهتمامآ بالغآ بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتآ بأن القري التي تم الأنتهاء من تدعيمها بخدمة الصرف الصحي وتوصيل جميع المرافق بها يتم ادراجها علي الفور ضمن خطط الرصف والتطوير لشوارعها ببلاط الأنترلوك.

وشدد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطرق بسرعة فحص الشوارع الجاري تطويرها ببلاط الانترلوك بمركز ومدينة العياط للتأكد من جودة الخامات المستخدمة ومدي مطابقتها للمواصفات الفنية.

وأكد محافظ الجيزة علي شركة الكهرباء بضرورة تدعيم مستشفي أبو النمرس بمحول الكهرباء اللازم للاستفادة من تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لما لها من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة.

وأكد محافظ الجيزة بأن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح شهدت الأنتهاء من انشاء عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم وعدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة وعدد ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى وعدد ٣٣ مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم إلي جانب تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف الحضارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى سيكون لها بالغ الاثر فى التيسير على مواطنى تلك القري وتسهيل سبل المعيشة وذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

جاء ذلك بحضور أبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وبحضور النواب محمد صلاح ابو هميلة، نادر صديق، عصام هلال عفيفي، حسام عاشور، عمرو عكاشة، حازم عويان، عماد الدراجلي، عمرو نبيل حامد، أحمد سعد نويصر، نرمين البدراوي، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.