مستشار رئيس الجمهورية يشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 04:33 مساءً - قام الفريق محمد فريد حجازي مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة ممثلاً عن سيادته بالمشاركة في حفل تنصيب الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، على رأس وفد رفيع المستوى بحضور السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وذلك يوم ٢٠ يناير الجاري. كما شارك في الاحتفالية ما يقارب ٢٠ رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الدول والمنظمات الدولية.

هذا، وقد قام الفريق حجازي على هامش الزيارة بتفقد كتيبة الشرطة المصرية العاملة ضمن مهمة الأمم المتحدة في الكونجو، ورافقه السفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية في الكونجو الديمقراطية، وأعضاء الوفد والبعثة في كينشاسا، حيث التقى بأفراد الكتيبة، وأشاد سيادته بالمشاركة المصرية في عمليات حفظ السلام بشكل عام وفي القارة الأفريقية بشكل خاص، مؤكدا على ضرورة الحرص على أن تكون الكتيبة واجهة مشرفة للدولة المصرية.