وزير السياحة والاثار أمام مجلس الشيوخ: حققنا أكبر رقم قياسى باستقبال 14.9 مليون سائح 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 04:34 مساءً -

قال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن عام 2023 هو العام القياسي للسياحة المصرية، حيث أعلن مجلس الوزراء الأربعاء الماضى أن مصر استقبلت 14 مليون و900 ألف سائح وهو أعلى من الرقم القياسى المحقق فى 2010 وكان 14 مليون و731 مليون سائح.

وبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة في مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وعشرين عضوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومـة بشأن "سبل تعزيز الجذب السياحى إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة"، وقال النائب جيفارا الجـافى، فى طلب المناقشة المقدم منه، إن الترويج السياحي يعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة مـن خـلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء علـى جمـال و جاذبيـة الوجهـة وتحفيز الزوار المحتملين لاكتشافها وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي وتعزيز التنميـة الشـاملة كمـا يسـاهم فـي بنـاء جسـور مـن الفهم والتبادل بين الثقافات، وفـي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مشيراً إلي أنه أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحـد مرتكزات التنمية السياحية لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار إلى أن هناك حلول عملية على أرض الواقع يستفيد منها الـ8 آلاف شركة العاملة في مجال السياحة، ومليون موظف فى مصر يعملون فى صناعة السياحة، موضحا أن "أهم الأمور فى توصيف الأدوار كان دور الدولة ودور القطاع الخاص، دور الدولة الترخيص والتنظيم وصنع السياسات لمنظومة السياحة، وأهم التحديات والمعوقات هو رفع كفاءة وزارة السياحة والآثار كمرخص ومنظم وصانع سياسات للسياحة، ثم يقوم القطاع الخاص بعملة لتحقيق الوصول إلى المستهدف، وبهذه المناسبة نهنىء رجال وسيدات صناعة السياحة فى مصر على الرقم القياسى الذين استطاعوا أن يحققوه".

واستطرد: "دور الوزارة أن تتأكد أن الزائر السياحي تلقى ما وعد به من شركة السياحة، وجميع الأموال التي ينفقها صندوق دعم السياحة والآثار ممولة من القطاع الخاص وليس من الموازنة العامة للدولة، إذا صرفت أقل من منافسيك على التسويق لازم تتوقع أن حجم السياحة عندك سيكون أقل، كان لازم نركز على أكثر الأمور يكون فيها عبء، وصندوق دعم السياحة والآثار يركز على 4 منتجات الأسر والعائلات والثقافة والمغامرات أو الغوص، والنتيجة رقم قياسى بما يؤكد أن سياستنا فى الترويج والتسويق كانت ناجحة".

وأشار إلى أن استراليا من الدول المهمة جدا للتصدير السياحي إلى مصر وعدد سائحيها تضاعف عن السنوات السابقة نتيجة وجود أحد المعارض فى استراليا، والقطاع الخاص بتنظيم هذا المعرض يقدم معلومات هامة عن السوق السياحي فى مصر".

وأكد عيسى أن صناعة السياحة مثل أى صناعة فى الاقتصاد المصرى بها معوقات، مضيفا: "بدأنا فى مواجهة هذه التحديات، وكان أول تحدى هو عدم وجود مقاعد طيران كافية فى مصر، ففى يوليو 2022 كان عدد المقاعد التى تأتى من دولة روسيا كان أقل من 6 آلاف مقعد فى الأسبوع فى عام وفى عام 2023 تعدى عدد المقاعد التى تاتى من روسيا 30 ألف مقعد"، لافتاً إلى "التحدي الثاني خاص بالتجربة السياحية، حيث تم الاعتماد على منظمي رحلات ومرشدين سياحيين يعتمدون على رقابة وزارة السياحة والآثار بحيث نستطيع من خلالهم حماية السائح والتأكد من السائح يتلقى ما وعد به".

وأعلن الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال هذا الأسبوع، متابعا: "وخلال أسبوع بعد إصدار اللائحة سندعو إلى انتخابات مجالس الغرف والاتحادات"، داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة وأن يقدم أفضل الكفاءات من القطاع الخاص.

وتابع الوزير: "هناك تحديات تعاني منها السياحة هى تفتت الصناعة، العشر شركات الكبيرة التي تملك الفنادق فى مصر تملك 60% فقط، عيوب التفتت أنه لا يوجد حجم كافى لدى الشركات وسياسات التدريب والتوفق على حزم تمويلية وغيرها، وأريد من الغرف والاتحادات أن يمكنوا الصناعة أن تستفيد من الغرف والاتحاد، والقطاع الخاص شاطر ويقدر يقدم للدولة أوراق سليمة".

وطمأن أحمد عيسى وزير السياحة، الشعب المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، علي وضع السياحة في مصر مع مطلع العام الجاري 2024، قائلاً: "اطمنكم، الدنيا ماشية كويس في اول كام يوم من السنة الجديدة".

ولفت "عيسي" إلي أهمية السياحة كمصدر رئيس للعملة الأجنبية، مشيراً إلي إن هناك حوالي 25 ألف غرفة فندقية سيتم افتتاحها قبل نهاية عام 2024، وهو أكبر افتتاح للغرف خلال عام، مشيراً إلي أن الرقم أقل من الطموح، حيث نستهدف إضافة 400 ألف غرفة لجذب 30 مليون سائح، مؤكداً فخرة بالوقوف أمام مجلس الشيوخ، والتهنئة أيضا لصناعة السياحة علي هذا الاداء.

من جانبه علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بتأكيده سعادة المجلس في أن الزيارات المتكررة لوزير السياحة دائما ما تحمل تفاؤل واقعي وليس نظري لكن الكمال لله، قائلاً: "دعنا نقدم فكر قد يكون معاون للسياسة التي تضعها الحكومة هذه الفترة، وبقدر تفاؤلنا يكون الأمل في أن نعبر الازمة، وأعتقد أن السياحة سيكون لها دور كبير في هذا الأمر".