مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويحيل طلبى مناقشة حول السياحة إلى لجنة الإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 04:34 مساءً -

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة وسبل تعزيـز الجـذب السياحي إلى جمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة، والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب كل من وزير السياحة أحمد عيسي، ونائبته غادة شلبي إلي لجنة الإعلام والسياحة والثقافة لبحثهم وإعداد تقرير واحد عنهما.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لمناقشة دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية.

وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة اليوم طلب المناقشة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وعشرين عضوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومـة بشأن "سبل تعزيز الجذب السياحى إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة"، وقال النائب جيفارا الجـافى، فى طلب المناقشة المقدم منه، إن الترويج السياحي يعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة مـن خـلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء علـى جمـال و جاذبيـة الوجهـة وتحفيز الزوار المحتملين لاكتشافها وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي وتعزيز التنميـة الشـاملة كمـا يسـاهم فـي بنـاء جسـور مـن الفهم والتبادل بين الثقافات، وفـي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مشيراً إلي أنه أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحـد مرتكزات التنمية السياحية لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.