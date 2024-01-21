نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. لجنة الشؤون العربية تستضيف الوزير نبيل فهمي في ندوة بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، لقاءً مفتوحًا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، حول التطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية، وذلك في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة، ومقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة، إن اللقاء يُعقد غدًا الإثنين، في السادسة مساءً، بالدور الثالث بمبنى النقابة.

وأضاف اللقاء سيكون بحضور النقيب خالد البلشي، وعدد من السفراء والمتخصصين في الشؤون العربية، والزملاء المهتمين بهذا الملف.