أخبار مصرية

“الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نظرة وداع" للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نظرة وداع" للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل وكيل النقابة، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نظرة وداع" للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا.

ويشارك في الندوة، الناقد الدكتور عوض الغباري، والناقد الدكتور أحمد فرحات، والناقدة هبة السهيت، ويدير الندوة الروائية شاهيناز الفقي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا