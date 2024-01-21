“الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نظرة وداع" للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا

ويشارك في الندوة، الناقد الدكتور عوض الغباري، والناقد الدكتور أحمد فرحات، والناقدة هبة السهيت، ويدير الندوة الروائية شاهيناز الفقي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

محمد يوسف

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