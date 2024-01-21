نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نظرة وداع" للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل وكيل النقابة، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نظرة وداع" للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا.
ويشارك في الندوة، الناقد الدكتور عوض الغباري، والناقد الدكتور أحمد فرحات، والناقدة هبة السهيت، ويدير الندوة الروائية شاهيناز الفقي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.