نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم لقاءً تدريبًا ليومين بالإسكندرية حول أعمال الديسك والمونتاج وصحافة المحمول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم لقاء تدريبى يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير 2024م، حول أعمال الديسك، والمونتاج، وصحافة المحمول، لعدد 17 من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية.

ويتضمّن اللقاء 6 جلسات تدريبية، تتناول مهارات الديسك، والكتابة واللغة، وأعمال المونتاج المتنوعة لملفات الفيديو والصوت، ومهارات صحافة المحمول، بواقع جلستين لكل تخصص.

يقوم بالتدريب الأساتذة: محمد الدسوقى لأعمال الديسك، ولؤى المصري لأعمال المونتاج، وأسامة الديب لصحافة المحمول.

الدورة قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين - فرع الإسكندرية- يشترط في المتقدم ألا يزيد عمره على 45 عامًا، وآخر يوم للتقديم بالدورة الخميس 25 يناير.

وقالت النقابة إن الحضور بأسبقية الحجز، والاشتراك إلكترونيًا فقط عبر الرابط التالي: https://forms.gle/HkY3L1yYQyfyqtdN7