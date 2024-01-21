نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية بالإسكندرية حول مهارات السلامة المهنية والأمان الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، يومي الأحد والإثنين 28 و29 يناير 2024م، حول مهارات السلامة المهنية والأمان الرقمي، لعدد 17 من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية، وتشمل الدورة المهارات التالية:

أولًا: مهارات السلامة المهنية للصحفيين

- كيفية إعداد خطة السلامة والأمان خلال إعداد التحقيقات الصحفية.

- المعايير الصحية وكيفية تعامل الصحفى مع المصادر.

- مهارات الحماية الشخصية والصحية أثناء التغطية الميدانية.

- مهارات السلامة المهنية للصحفيات.

- مهارات التغطية الصحفية للجنازات والمناسبات.

- مهارات الإسعافات الأولية والاحتياطات الطبية والصحية.

ثانيًا: مهارات الأمان الرقمى ومكافحة الأخبار الزائفة

- كيف يتعامل الصحفى مع وسائل التواصل الاجتماعى بشكل آمن «فيس بوك، واتساب..» وغيرهما؟

- مهارات تأمين جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول.

- طرق حماية حساباتك الشخصية من التجسس أو السرقة.

- التعامل بشكل آمن مع تطبيقات الهاتف المحمول.

- الحماية من سرقة الحسابات والابتزاز الإلكترونى.

- كيفية حماية الصحفيات من التحرش الإلكترونى.

- التعامل مع المصادر بشكل آمن عبر «السوشيال ميديا».

- فن التعامل مع الأخبار الزائفة ( Fake news)وكشفها.

- مهارات اكتشاف الفيديوهات والصور الزائفة على السوشيال ميديا.

تقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم نائب رئيس تحرير الأهرام إبدو، ومدرب السلامة والأمان الرقمى بالاتحاد الدولى للصحفيين، والكاتبة الصحفية: نهى لملوم مدرب السلامة والأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين.

وقالت النقابة إن المتدرّب سيحصل على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، والدورة قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين - فرع الإسكندرية؛ حيث يشترط في المتقدّم ألا يزيد عمره على 45 عامًا، وآخر يوم للتقديم بالدورة الخميس 25 يناير.

وأضافت النقابة أن الحضور بأسبقية الحجز عبر الرابط التالي: https://forms.gle/qhJ6sYQ5jBH15wy67