نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. دور التحالف الوطني للعمل الأهلي في تجهيز قوافل المساعدات إلى غزة في برنامج "معًا على القناة الفضائية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "معًا" على القناة الفضائية المصرية، غدًا الإثنين في الخامسة ونصف مساءً على الهواء مباشرة، هاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ للحديث عن قوافل المساعدات التي أُرسلت إلى غزة لدعم الشعب الفلسطيني، وأيضًا القوافل التي يتم تجهيزها الآن.

كما يتحدّث في الحلقة، عن نشاط التحالف الوطني في قرية الكفور بأسوان وبلقاس وأجا بمحافظة الدقهلية؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك دعم زراعة بعض المحاصيل، ضمن مبادرة وزارة الزراعة.

ويذيع البرنامج تقارير مصوّرة عن نشاط مؤسسات التحالف الوطني من محافظات مصر المختلفة.

البرنامج تقديم إيمان العقاد، ورئيس التحرير علي عثمان، ومن إخراج ضياء سيد الأهل، وأحمد عرابي، وإشراف الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري.