وزير النقل يتفقد ورش أسوان للسكك الحديدية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة بكافة ورش السكك الحديدية وفي إطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش وذلك خلال فعاليات "شهر الصيانة والدعم الفني في السكة الحديد".

وترتكز خطة تطوير الورش على 4 محاور رئيسية هي (تطوير المباني - تجهيزها باحدث المعدات - إمدادها بالعناصر البشرية المؤهلة سواء من العناصر البشرية الجديدة التي تم تخريجها من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل أو تم تأهيلها وتدريبها والاكاديمية العسكرية المصرية - تدريب وتثقيف وإعادة تأهيل العناصر الحالية باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية)، بالإضافة إلى حوكمة قطع الغيار وعدم القيام بإجراءات الشراء لأي قطع غيار إلا بعد التأكد من عدم وجودها بجميع ورش الهيئة وربط جميع هذه الورش بمنظومة إلكترونية محكمة بمكتب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية المختص.

وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين بها، مؤكدًا عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقًا للمواصفات الفنية، وضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكل القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية.

كما وجه الوزير، رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، بخلق بيئة عمل مناسبة وعقد اجتماعات دورية مع العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأن يكون الحافز لمن يستحق فالمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

وتابع الوزير، خلال جولته، أعمال التطوير التي تتم بالورشة وتنفذها شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة لوزارة النقل، حيث تشمل أعمال التطوير (إنشاء ورشة جرارات واستكمال السكك - إنشاء ورشة العربات - إنشاء مبنى إداري جديد وتطوير وترميم ورفع كفاءة المبنى الإداري القديم - إحلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالورشة - إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالورشة - أعمال الكهرباء والمحولات بالورشة - أعمال شبكة الحماية المدنية ونظام الإنذار الآلي والإطفاء)، بالإضافة إلى السكك الحديدية اللازمة للورشة، وبلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 85% ومن المنتظر الانتهاء منها 31 مارس 2024، كما تابع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الجولة، أن تطوير ورش أسوان للسكك الحديدية يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على 5 عناصر هي: الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33 ورشة قائمة - إنشاء 5 ورش جديدة).

وأشار إلى أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كل أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، فعلى سبيل المثال يتم التعاون مع شركة وابتك الأمريكية في ورش التبين وجار إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة.

كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جار التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات "الروسية - المجرية" بورشة أبو غاطس، ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.

جدير بالذكر أن ورشة أسوان للسكك الحديدية تقع على مساحة 46714 متر مربع، ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات، وستؤدي أعمال التطوير للورشة إلى زيادة أعداد الجرارات والعربات التي يؤدي لها أعمال الصيانة الدورية والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة.