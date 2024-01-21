الرئيس الصومالى: مصر حليف تاريخى ولن نسمح لأى دولة بالاستيلاء على أراضينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 05:31 مساءً - شدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال، على أن بلاده تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيًا، معربًا عن تطلع الصومال للمزيد من التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هذا التعاون قائم علي الاحترام المتبادل لكلا الدولتين.

وقال الرئيس الصومالى خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي الرغبة القوية للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار والروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مضيفاً: "هناك حالة من الفوضي والتوتر في النظام العالمي خلال هذه الفترة، ونؤكد للشركاء الدوليين والإقليميين على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، ونحن نرفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ومحاولة تقويض سيادتنا علي أراضينا".

وشدد رئيس الصومال على أن البحر الأحمر جزء من التجارة العالمية خاصةً لدول الجوار التي تطل علي البحر الأحمر، متابعًا: "لدينا إمكانيات وفرص كبيرة ولن نسمح لأي دولة الاستيلاء على أراضينا بما في ذلك أثيوبيا أو أي بلد أخر" .

وأوضح الرئيس الصومالى أنهم على استعداد للمشاركة في نمو التجارة العالمية، وعمل كل الترتيبات التي تفيد ذلك، قائلًا إن رسالتهم للشركاء الدوليين أن الشراكة بين الصومال ومصر ستكون فى جميع المجالات ولا تهدد أى بلد آخر.