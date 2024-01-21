بريت ماكجورك كبير مستشارى بايدن يزور مصر وقطر بشأن أسرى إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 05:32 مساءً - كشف موقع إكسيوس الأمريكي أن بريت ماكجورك، كبير مستشارى الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور مصر، الأحد، ثم يقوم بزيارة قطر، وذلك لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم فى مفاوضات الأسرى.

وأشار الموقع إلى أن هذه الجولة هي جزء من جهود إدارة بايدن للتوصل إلى صفقة تتعلق بإطلاق سراح الأسرى. ويعترف المسئولون الأمريكيون بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى وقف إطلاق النار فى غزة.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لماكجورك للمنطقة هذا الشهر لمناقشة القضية، وسبق أن قام بزيارة الدوحة سريعا فى التاسع من يناير.

وكان ماكجغورك قد تشاور مع المسئولين الإسرائيليين الأسبوع الماضى، وناقش بايدن الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أن يناقش أثناء زيارته قضية الحرب على غزة والتوترات الإقليمية الأخرى. ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

وتحدث كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة لأول مرة بعد4 أسابيع من عدم التواصل المباشر بسبب الخلافات الأساسية حول المسار المحتمل لإقامة الدولة الفلسطينية بمجرد انتهاء القتال في غزة، إلا أن هذا لا يعنى اتفاقهما حيث مازالت رؤيتهما تتعارض بشأن إنهاء الحرب فى القطاع، حسبما قالت وكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن بايدن وكبار مساعديه أغدقوا على رئيس وزراء الاحتلال، نتنياهو بدعم قوي منذ بداية الحرب، حتى في مواجهة الإدانة العالمية بشأن تزايد عدد الشهداء المدنيين والمعاناة الإنسانية في غزة، لكن العلاقة بين الزعيمين أظهرت علامات التوتر بشكل متزايد حيث رفض نتنياهو مرارا وتكرارا دعوات بايدن للسيادة الفلسطينية، وهو ما يلخص ما يعتقد الرئيس الأمريكي أنه المفتاح لفتح سلام دائم في الشرق الأوسط – وهو السلام الذي يتم الاستشهاد به كثيرا والمتمثل فى حل الدولتين.