وكيل "تعليم الجيزة" يتابع امتحانات النقل للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي

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أحمد جودة - القاهرة - تابع اليوم الاحد، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية، وكذلك امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي.

و بدأ جولته التفقدية بزيارة لجان مدرسة منيل شيحة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، وكان في استقبالخ سيد عاشور مدير عام الإدارة.

كما تفقد سلومة لجنة مدرسة صلاح سالم الرسمية لغات، ومدرسة النهضة الرسمية لغات، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وكان في استقباله عبدالمقصود السعيد مدير عام الإدارة.

حيث تابع وكيل تعليم الجيزة، امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية، فترة أولى، ومادتي الأحياء والفلسفة فترة ثانية، وامتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي.

وخلال متابعته شدد سلومى على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وعدم السماح نهائيًا بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

كما أكد وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

كما نبه على ضرورة توافر الإضاءة المناسبة والتهوية، واطمأن من أبنائه الطلاب على سير الامتحانات، وأثنى على النظام والهدوء داخل اللجان.