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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والتوسعة والرصف بطرق البدرشين

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف بطرق أبو ربع والطرفاية ومركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين.
مشددا برفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدين.ة
ومن ناحية أخرى، تفقد نائب محافظ الجيزة، قرية الشنباب التابعة للوحدة المحلية لقرية المرازيق لمتابعة أعمال منظومة النظافة داخل القرية.
ووجه الشهابي، بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول.
كما التقى النائب بعدد من مواطني القرية للتعرف علي مشكلاتهم علي الطبيعة مؤكدا بأن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بنطاق مراكز ومدن المحافظة. 
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، محمود شنب، رئيس مركز البدرشين، ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة للأعمال.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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