اعرف دلوقتي والحق الحجز .. موعد فتح حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يترقب المواطنين في كافة المحافظات المصرية موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث صرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن هذه الشقق مخصصة للمواطنين من الفئات محدودي الدخل، ومن المقرر عرض شقق الإسكان الاجتماعي في 13 محافظة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الإجتماعي

نشرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في تصريحات رسمية موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 لمحدودي الدخل، كما أوضحت الوزارة خلال الإعلان كا المستندات المطلوبة وشروط التقديم واماكن الشقق وطريقة التقديم للحصول على واحدة من هذه الشقق، وقد وفرت الوزارة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في عدد من محافظات الجمهورية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت وزارة الإسكان الأسعار المخصصة لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لعام 2024،وتتراوح أسعار هذه الشقق من 184000 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه وفق الموقع والمساحة الخاصة بالشقة.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن عدد من المستندات التي يجب توافرها قبل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، وفيما يلي هذه المستندات: