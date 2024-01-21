نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة أمام مجلس الشيوخ: أسبوع واحد يفصلنا عن صدور قانون الغرف السياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال جلسة عامة في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ستصدر في غضون أسبوع.

وشدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير صناعة السياحة في مصر، مؤكدًا أنه سيتم دعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية في الأسابيع القادمة. حث الشركات الخاصة على تقديم مجالس إدارات فعّالة تسهم في تعزيز القطاع وتحسين أدائه.

وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، مع التركيز على مشكلة تفتت الصناعة وتركيز الحصص السوقية في عدة شركات كبيرة. دعا إلى تحسين هذا الوضع من خلال دعم وتنشيط القطاع.

في سياق متصل، أكد وزير السياحة أن صندوق دعم السياحة والآثار شهد زيادة في الإنفاق، حيث ارتفع من 4 مليار جنيه إلى 60 مليون دولار، بهدف تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الاستثمارات.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تعزيز وتطوير قطاع السياحة في مصر، مع التركيز على تشجيع المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في تحسين وضع الصناعة السياحية في البلاد.