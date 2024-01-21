سويلم يتفقد المعامل المركزية وورش المعدات التابعة لهيئة السد العالى وخزان أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 07:32 مساءً - الدكتور سويلم : أهمية بذل الجهد من العاملين بالهيئة للحفاظ على منظومة السد العالى وخزان أسوان وما يتبعهما من ورش ومعامل ، ومواصلة أعمال التطوير والصيانة

- تفقد المعامل المركزية بالهيئة للوقوف على توافر أحدث الأجهزة ومواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية

- تفقد ورش المعدات بالهيئة للإطمئنان على حالة المعدات ، والدكتور سويلم يوجه بإستمرار الصيانات الدورية لها

- التوجيه لهيئة السد العالى بتحديد أي معدات إضافية مطلوبة والتنسيق مع جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقاً لحاجة العمل

فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان .. تفقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المعامل المركزية وورش المعدات التابعة للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

حيث تفقد الدكتور سويلم المعامل المركزية بهيئة السد العالى والخاصة بإختبارات الخرسانة والتربة ، للوقوف على توافر أحدث الأجهزة بالمعامل في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة حالياً في هذا المجال .

كما تفقد سيادته ورش المعدات بهيئة السد العالى للإطمئنان على حالة المعدات ، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار في عمل الصيانات الدورية اللازمة لهذه المعدات والحفاظ عليها ، مع قيام هيئة السد العالى بتحديد أي معدات إضافية تكون هناك حاجة لتوفيرها لصالح منظومة العمل بالهيئة ، مع التنسيق مع باقى جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقاً لحاجة العمل ، كما أكد سيادته عن إدراج هذه المعدات في المنظومة المركزية الخاصة بحصر ومتابعة معدات الوزارة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية بذل الجهد من كافة العاملين بهيئة السد العالى للحفاظ على هذه المنظومة الهامة المتمثلة في السد العالى وخزان أسوان وما يتبعهما من ورش ومعامل ، ومواصلة أعمال التطوير والصيانة بما ينعكس على تمكين هذه المنظومة من العمل بأعلى مستويات الكفاءة .