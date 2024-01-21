جيش الاحتلال يزعم مقتل أحد جنوده واحتجاز جثته في غزة منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 07:33 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده واحتجاز جثته في غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023..

وكان جيش الاحتلال أعلن عن إصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، متابعا: "إصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر بينهم 1203 منذ بداية العملية البرية في غزة".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 25 ألف شهيد، ونحو أكثر من 62 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.