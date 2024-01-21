نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تكشف تفاصيل تشغيل قطار سيناء لأول مرة منذ سنوات (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس أشرف حسن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل وصول أحد قطارات الهيئة إلى سيناء بعد توقف دام سنوات طويلة.

وقال حسن، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إنه تم تشغيل قطار واحد كتجربة ليس أكثر، مؤكدا أن هذا ليس تشغيلا يوميا لخط الفردان بئر العبد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهدف من تسيير هذا القطار كان إجراء اختبارات تحميل لكوبري الفردان الجديد بعد الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل.

وتابع المهندس أشرف حسن، أنه لن يتم تشغيل الخط في الوقت الحالي يوميا بشكل رسمي، ولكن سيتم إجراء اختبارات تجريبية من وقت لآخر.

كان قد وصل الأيام الماضية أول قطار ركاب لمحطة سكة حديد القنطرة شرق بعد مروره أعلى كوبري الفردان المعدني المار على قناة السويس ليصل إلى مدينة بئر العبد ثم العريش ومنها إلى مدينة طابا.

يذكر أن خط الفردان بئر العبد كان تعرض لأعمال سرقة في أعقاب أحداث الانفلات الأمني بعد 2011 ما أدى إلى توقف حركة القطارات إلى سيناء طوال هذه المدة إلى أن قررت القيادة السياسية إعادة تأهيل الخط وتشغيله وهو ما يتم العمل عليه حاليا من جانب وزارة النقل.