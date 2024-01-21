نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة قرآنية لأبناء شمال سيناء بالمشاركة مع وزارة الأوقاف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء في خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه أطلق معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسيادة اللواء/ محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة شمال سيناء في شهر رمضان المبارك 1445هـ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".