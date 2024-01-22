موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أم صلال القطرى والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 12:32 صباحاً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية اليوم الأحد بفندق الإقامة، بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي أمس، في إطار بطولة نادي الوحدة الودية المقامة بدبى بالإمارات.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس السبت.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني، حيث سجل الوحدة ثلاثية عن طريق منصور المنهالي وباكاييف وأحمد نور الدين، ثم قلص محمد أشرف روقا الفارق بتسجيل هدف الزمالك الوحيد من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يتأهل الوحدة الإماراتي إلى نهائي البطولة الودية لمواجهة الاتفاق السعودي والذي يقود فنيا ستيفن جيرارد.

بينما يواجه الزمالك نظيره أم صلال القطري في مباراة المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية يوم الأربعاء المقبل.

وكان الاتفاق السعودي قد وصل لنهائي البطولة الودية بعد فوزه على أم صلال القطري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أم صلال القطري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على استاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك القادمة أمام أم صلال القطري

تنقل قناة أبو ظبى الرياضية مباراة الزمالك مع أم صلال القطري في مباراة المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية يوم الأربعاء المقبل.

وعقب تلك الدورة الودية، يتوجه الزمالك إلى دبى لخوض دورة التحدى والتى يستهلها بمواجهة نادى الرجاء المغربى يوم 26 يناير.

وحال فوز الزمالك يلتقى مع المتأهل من مباراة الأهلى السعودى ووهان ثرى الصينى يوم الـ 28 من الشهر الجاري.

ويخوض الزمالك مبارياته الودية استعدادًا لخوض المنافسات المحلية والأفريقية بعد انتهاء فترة التوقف لإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وكان معتمد جمال المدير الفنى للفريق قد أعلن قائمة الفريق التى ستخوض معسكر الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافى – حاتم سكر – أحمد زكى- محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – محمود علاء – حمزة المثلوثى – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسى – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبى – يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسى – عمار ياسر.

وكان الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قد استبعد الرباعى عبدالله جمعة وكريم عبدالحق ومصطفى شكرى وأحمد رفاعى من قائمة ألفريق المسافرة إلى الإمارات لخوض معسكر إعداد يتخلله المشاركة فى دورتين وديتين.