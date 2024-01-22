" الأرصاد الجوية " : انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 15 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 09:32 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الاثنين، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية ونشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كما يشهد اليوم طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة تغزر مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأيضا اليوم متوقع نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:50 (كم/س) وارتفاع الموج (4:3 متر)، والبحر الأحمر : خفيف : معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 12.