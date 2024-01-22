"التعليم" تصدر تعليمات بشأن إجراءات انتهاء أعمال امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بشأن إجراءات انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات أبناؤنا في الخارج (2023 / 2024.



وقالت الوزارة فى تعليماتها إنه إيماءًا لإنتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لامتحانات أبناؤنا فى الخارج (2023 / 2024) وبدء الإجراءات الخاصة بتجهيز النتيجة، وفى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب، فقد تقرر مد إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات الامتحانات التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الإمتحانات التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.



وأكدت الوزارة، ان ذلك وفقا للشكاوى التى تقدم بها أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (فقط).



وشددت الوزارة، أنه لن يتم النظر لأى طلبات أو شكاوى أخرى يتم تقديمها خارج نطاق بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج.



وأهابت الوزارة، بأولياء الأمور وسرعة الإنتهاء من توفيق أوضاع أوراق إمتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة والمشار اليهم بعاليه.