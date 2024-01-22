نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية نقل دولي للبضائع بين مصر وإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية خاصة بتسيير خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء الموانئ البحرية.

وتم توقيع الاتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا، وتتعلق بالنقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة(الرورو).