وزير التربية والتعليم يصل محافظة الفيوم لمتابعة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:33 صباحاً - استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، فى مقر ديوان عام محافظة الفيوم، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بتفقد عدد من المدارس، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بالمحافظة.