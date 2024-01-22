"هنا مصر"..أغنية تجسد ملحمة التكاتف الوطني بين الشعب والشرطة في العيد الـ 72

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:34 صباحاً - تحتفل وزارة الداخلية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، وبهذه المناسبة أطلقت أغنية وطنية جديدة بعنوان "هنا مصر"، بمشاركة الفنانة هبة مجدي، والفنان مصطفى حجاج.

وتعبر أغنية "هنا مصر" عن حب الوطن، وتجسد ملحمة التكاتف الوطني بين الشعب المصري العظيم ورجال الشرطة البواسل.

أغنية "هنا مصر" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وتنتقل الأغنية إلى الحديث عن بطولات رجال الشرطة، وتصفهم بأنهم حماة الوطن، وتصف تضحياتهم بحياتهم للحفاظ على أمنه واستقراره.

وتؤكد أغنية "هنا مصر" أن الشعب المصري يقف خلف رجال الشرطة، ويساندهم في كل الأوقات.

وتقول كلمات أغنية "هنا مصر":

"مصر عليها العين.. وولادها الغالين.. من يوميهم واقفين للي يعادي مصر.. هنا بلد الجدعان.. ومافيش بينا جبان.. في الشدة بيبان مين بيحب مصر".