نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تطبيق قانون الغش الالكتروني على الطالب المتسبب في تصوير امتحانات الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤل بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جاري تتبع صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، المنتشرة على صفحات السوشيال ميديا.

وأكد المصدر، أنه فى حالة التعرف على الطلاب المتتسبب فى تصوير أسئلة الاختبارات، وانتشارها فى صفحات السوشيال ميديا، سيتم تطبق قانون الغش الالكتروني عليه، بحرمان الطلاب المتورطين فى الغش بالرسوب فى هذا العام، ويحرم من دخول امتحان العام المقبل.

ونشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة العلوم لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول، كما تم تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظات الجيزة وسوهاج والشرقية وهندسة طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ واللغة الإنجليزية بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى الإجابات، وتعمل مديريات التربية والتعليم على ضبط اللجان والمسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.