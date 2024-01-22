نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصناعة: خط الرورو مع إيطاليا نقطة نفاذ للبضائع المصرية للأسواق الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر بذلت جهودا كبيرة على مدار أكثر من 4 سنوات لإتمام إجراءات تشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا.

وقال وزير التجارة والصناعة، خلال مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن خط الرورو لنقل البضائع، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية: كل جهات الدولة المصرية عملت على تذليل أي عقبات تواجه وتعرقل تنفيذ المشروع.

وشدد وزير التجارة والصناعة على أن هذا الاتفاق ستؤدي إلى زيادة معدل دخول الحاصلات والبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

تابع أن هذا المشروع يعتبر نقطة لدخول الحاصلات الزراعية المصرية إلى إيطاليا ومختلف الأسواق الأوروبية، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية في البلدين تخلق فرص عمل جديدة وتخدم أهداف المشروع.