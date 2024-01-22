نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة بين مصر وإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بأعمال تسيير خط الرورو لنقل البضائع بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء الموانئ البحرية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة (الرورو).