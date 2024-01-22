نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلومة" يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية، وامتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي.

بدأ مدير المديرية، جولته التفقديه بزيارة لجان مدرسة منيل شيحة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، حيث كان في استقباله سيد عاشور مدير عام الإدارة، ولجنة مدرسة صلاح سالم الرسمية لغات، ومدرسة النهضة الرسمية لغات، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وكان في استقباله عبدالمقصود السعيد مدير عام الإدارة.

وتابع امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية، فترة أولى، ومادتي الأحياء والفلسفة فترة ثانية، وامتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي.

خلال متابعته شدد مدير المديرية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وعدم السماح نهائيًا بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

كما أكد ضرورة تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، مشددًا على ضرورة توافر الإضاءة المناسبة والتهوية، واطمأن من أبنائه الطلاب على سير الامتحانات، وأثنى على النظام والهدوء داخل اللجان