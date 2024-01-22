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وزير النقل: لدينا أرض خصبة لتنفيذ خطة الرور في موانئ أخرى بخلاف دمياط

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: لدينا أرض خصبة لتنفيذ خطة الرور في موانئ أخرى بخلاف دمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه توجد أرض خصبة في مصر لتنفيذ مشروع خط الرورو في موانئ مصرية أخرى بخلاف ميناء دمياط.

وقال كامل الوزير، خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خاصة بتشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، إن هناك مناطق لوجستية تخدم الموانئ المصرية فضلا عن الموانئ الجافة التي يتم تنفيذها.

وأوضح وزير النقل أنه يتم ربط الموانئ البحرية بشبكة من الموانئ الجاف  والمناطق اللوجستية من خلال شبكة نقل من طرق وسكك حديدية وجر كهربائي.

وشدد وزير النقل على أن الهدف من ذلك هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات من أجل تعزيز نمو حركة التبادل التجاري والصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد المصري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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