سويلم يتفقد محطة كهرباء السد العالى وماكينة الجسات بالسد العالي ومخازن هيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 02:31 مساءً - - الدكتور سويلم يشيد بمجهود العاملين فى تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية

- استمرار التعاون والتنسيق بين هيئة السد العالى وأجهزة وزارة الكهرباء فيما يخص امرار التصرفات المائية من محطة الكهرباء

- التوجيه بإستمرار المتابعة لتحديث صلاحية المواد بمخازن الهيئة بشكل دورى ، وتوفير أي ادوات ومعدات مطلوبة لأعمال الصيانة الجارية

في ثالث أيام زيارته لمحافظة أسوان .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد محطه كهرباء السد العالى .

حيث قام الدكتور سويلم بالمرور على محطة كهرباء السد العالى لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية ، وإلتقى سيادته بالمهندسين والعاملين بالمحطة مشيداً بمجهوداتهم المبذولة فى تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية ، ومؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين اجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وأجهزة وزارة الكهرباء فيما يخص امرار التصرفات المائية من محطة الكهرباء .

كما تفقد الدكتور سويلم ماكينة الجسات بالسد العالي والتى تعد أحد أدوات متابعة ومراقبة الحالة الفنية للسد العالى ، بما يسهم فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لجسم السد .

كما تفقد سيادته مخازن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والتى تحتوى على المواد والأدوات المستخدمة فى كافة أعمال الصيانة الدورية للسد العالى ، حيث وجه بإستمرار المتابعة لتحديث صلاحية المواد بشكل دورى ، وتوفير أي ادوات ومعدات مطلوبة لأعمال الصيانة الجارية .