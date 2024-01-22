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سويلم يتفقد محطة كهرباء السد العالى وماكينة الجسات بالسد العالي ومخازن هيئة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 02:31 مساءً - - الدكتور سويلم يشيد بمجهود العاملين فى تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية

- استمرار التعاون والتنسيق بين هيئة السد العالى وأجهزة وزارة الكهرباء فيما يخص امرار التصرفات المائية من محطة الكهرباء

- التوجيه بإستمرار المتابعة لتحديث صلاحية المواد بمخازن الهيئة بشكل دورى ، وتوفير أي ادوات ومعدات مطلوبة لأعمال الصيانة الجارية

في ثالث أيام زيارته لمحافظة أسوان .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد محطه كهرباء السد العالى .

حيث قام الدكتور سويلم بالمرور على محطة كهرباء السد العالى لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية ، وإلتقى سيادته بالمهندسين والعاملين بالمحطة مشيداً بمجهوداتهم المبذولة فى تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية ، ومؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق بين اجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وأجهزة وزارة الكهرباء فيما يخص امرار التصرفات المائية من محطة الكهرباء .

كما تفقد الدكتور سويلم ماكينة الجسات بالسد العالي والتى تعد أحد أدوات متابعة ومراقبة الحالة الفنية للسد العالى ، بما يسهم فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لجسم السد .

كما تفقد سيادته مخازن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والتى تحتوى على المواد والأدوات المستخدمة فى كافة أعمال الصيانة الدورية للسد العالى ، حيث وجه بإستمرار المتابعة لتحديث صلاحية المواد بشكل دورى ، وتوفير أي ادوات ومعدات مطلوبة لأعمال الصيانة الجارية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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