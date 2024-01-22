الرئيس الصومالي يثمن قرار البرلمان العربي بدعم سيادة بلاده ووحدة أراضيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 02:31 مساءً - ثمن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ما تمخض عن جلسة البرلمان العربي التي عقدت بالأمس من قرار لدعم الصومال وسيادته ووحدة أراضيه، وأن إقليم الصومال جزء لا يتجزأ عن الصومال وفق المواثيق الدولية فضلا عن الدعم الكامل للشرعية الصومالية ولكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم في هذه المنطقة التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصومالي اليوم /الاثنين/ بمقر إقامته بالقاهرة ، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي لبحث آخر المستجدات على الساحة الصومالية في إطار مذكرة التفاهم غير القانونية التي تم توقيعها بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال"، والخطوات التي قامت بها جمهورية الصومال لمجابهة التعديات الإثيوبية السافرة على أمن واستقرار الدولة والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأعرب الرئيس الصومالي - وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي - عن تقدير بلاده وشعبه لموقف البرلمان العربي الداعم لبلاده والمساند لطموحات الشعب الصومالي في الحفاظ على سيادته ودولته والعيش الكريم.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي سيظل دائما جنبا إلى جنب صوت الحق في مواجهة الباطل..مشيرا إلى أن ما قامت به إثيوبيا هو مرفوض ومدان ويمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية .. داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل ووقف هذا العدوان على سيادة الدولة الصومالية وأمنها واستقرارها وإلزام إثيوبيا باحترام قواعد حسن الجوار وعدم التعدي على هذه الدول من خلال التدخل بشؤونها الداخلية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدولة الصومالية ومؤسساتها وتأييده لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها .. مثمنا الإنجازات الكبيرة والقفزة التنموية الكبرى التي حققتها الصومال في ظل رئاسة حسن شيخ محمود للبلاد ..مشيرا إلى أن الصومال حققت تقدماً كبيرا في حجم الإنجازات على كافة المستويات مما يؤكد السياسة الحكيمة التي يتبعها.