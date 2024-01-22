"أنا من مصر".. وزارة الداخلية تطرح أغنية جديدة في عديدها الـ 72 تجسد ملحمة الشرطة في حماية أمن مصر وشعبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 02:32 مساءً - طرحت وزارة الداخلية، أغنية جديدة بعنوان "أنا من مصر" عبر حسابتها المختلفة علي مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب واكس وفيس بوك، احتفالا بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وأدى المطرب أحمد شيبة أغنية "أنا من مصر".

وتضمنت أغنية "أنا من مصر"، مجموعة من المشاهد، التي تبرز جهود الشرطة المصرية في مختلف المجالات، ومنها حفظ الأمنومكافحة الجريمة وحماية المواطنين.

وتأتي أغنية "أنا من مصر"، في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين، وتسليط الضوء على جهود الشرطة المصرية في خدمة الوطن.

وتقول كلمات الأغنية:

"بكل فخر أنا ليا ضهر.. عايش تملى بحسها.. لفيت بلاد بجواز سفر.. عليه شعارها وأسمها.. أنا من البلد اللى عايشه.. برحمة الرحمن.. من بلدي هفضل أدافع

عن كرامتها وعزتها".