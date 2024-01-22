وزير النقل: إجراءات متعددة لضمان استمرارية تشغيل خط الرورو لنقل البضائع مع إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تسعى للحفاظ على استمرارية تشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا بشكل منتظم خاصة وأن هذا الخط كان توقف من قبل بعد تشغيله منذ عدة سنوات.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال تصريحات صحفية على هامش مراسم توقيع اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم لتشغيل خط رورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تسعى لضمان استمرارية تشغيل الخط من خلال عدة إجراءات أولها توسيع نطاق عمل الخط بحيث لا يقتصر فقط على الصادرات من الحاصلات الزراعية كالخضروات والفواكه سريعة التلف.

وأكد وزير النقل أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق العمل مع ميناء تريستا في إيطاليا من أجل تعزيز نقاء المنتجات المصرية إلى مختلف أسواق أوروبا لما لهذا الميناء من أهمية كبيرة في تعزيز النفاذ إلى مختلف أسواق أوروبا.

وتابع وزير النقل: أمر آخر مهم وهو استقبال الواردات من إيطاليا ودول أوروبا عبر خط الرورو لجعل مصر مركزا ونقطة نفاذ للمنتجات الأوروبية إلى دول الخليج العربي ودول القارة الإفريقية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن هذا الخط يدعم تخفيض تكلفة النقل وتعزيز منافسة أسعار البضائع المصرية في أسواق أوروبا وزيادة الطلب عليها.