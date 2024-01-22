نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتحان العلوم رسم البهجة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة: "عوضنا عن الدراسات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسمت مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، البسمة على وجوه الطلاب فى محافظة القاهرة، فى رابع ايام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وقال الطالبة شروق مجدي مجدي، بالصف الثالث الاعدادي، إن امتحان العلوم جاء سهل ومباشر على عكس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

بينما أضافت الطالبة سمر محمد، بأن أسئلة الامتحان مباشرة وسهلة، ولكنه طويل، كان يحتاج إلى وقت اطول للمراجعه، ولكن فى مضمونة سهل جدا.

وأشارت يمنى خالد إلى أن الامتحان لم يتضمن أسئلة صعبة وجميعها كان في سياق المنهج الدراسي.



وكان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، فى مقر ديوان عام محافظة الفيوم، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

