نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يتفقد محطة كهرباء السد العالى ويشيد بجهود العاملين في التشغيل والصيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى محطة كهرباء السد العالى، وذلك في ثالث أيام زيارته لمحافظة أسوان.

وتابع الدكتور سويلم، خلال الجولة التفقدية أعمال التشغيل والصيانة الدورية بمحطة كهرباء السد العالى، وإلتقى بالمهندسين والعاملين بالمحطة مشيدًا بمجهوداتهم المبذولة في تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية.

وأكد سويلم؛ استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان وأجهزة وزارة الكهرباء فيما يخص إمرار التصرفات المائية من محطة الكهرباء.

كما تفقد الوزير ماكينة الجسات بالسد العالى والتى تعد أحد أدوات متابعة ومراقبة الحالة الفنية للسد العالى، بما يسهم فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لجسم السد.

كما تفقد مخازن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والتى تحتوى على المواد والأدوات المستخدمة فى كافة أعمال الصيانة الدورية للسد العالى، موجها بإستمرار المتابعة لتحديث صلاحية المواد بشكل دوري، وتوفير أي أدوات ومعدات مطلوبة لأعمال الصيانة الجارية.