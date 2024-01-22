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11 فئة.. ننشر تخفيضات تذاكر السكة الحديد للجمهور - مستند

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن قيمة التخفيضات على تذاكر السفر بجميع خطوط الهيئة لبعض فئات الجمهور.

وشملت التخفيضات المتاحة مرضى السرطان وكبار السن لأكبر من 70 عاما والعسكريين من أفراد الجيش المصري.

كما شملت قائمة التخفيضات أيضا على أسعار التذاكر عبر خطوط السكك الحديدية ضباط الجيش والشرطة وذوي الهمم والمرافق إن وجد.

وتمنح الهيئة تخفيضات أيضا لمصابي العمليات الحربية وأسرهم والصحفيين والأطفال من 4 حتى 10 سنوات وأصحاب المعاشات، والمحاربين القدامى والمرافق إن وجد.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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