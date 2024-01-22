نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 فئة.. ننشر تخفيضات تذاكر السكة الحديد للجمهور - مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن قيمة التخفيضات على تذاكر السفر بجميع خطوط الهيئة لبعض فئات الجمهور.

وشملت التخفيضات المتاحة مرضى السرطان وكبار السن لأكبر من 70 عاما والعسكريين من أفراد الجيش المصري.

كما شملت قائمة التخفيضات أيضا على أسعار التذاكر عبر خطوط السكك الحديدية ضباط الجيش والشرطة وذوي الهمم والمرافق إن وجد.

وتمنح الهيئة تخفيضات أيضا لمصابي العمليات الحربية وأسرهم والصحفيين والأطفال من 4 حتى 10 سنوات وأصحاب المعاشات، والمحاربين القدامى والمرافق إن وجد.