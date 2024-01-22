وزير الخارجية يلتقي بالمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 03:31 مساءً - التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الاثنين ٢٢ يناير الجاري، بالسيدة "يلفا يوهانسون" المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى بروكسل لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أفاد بأن وزير الخارجية استعرض باستفاضة النهج الشامل الذي تتبناه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، بما يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، ويسعى إلى الحد من تداعياتها من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بها. كما أبرز شكرى اهتمام الجانب المصرى بتعزيز التعاون الثنائي مع الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة النظامية وإطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبي، بما يسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المدى الطويل.

في سياق متصل، أبرز سامح شكرى خلال اللقاء التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لتسعة مليون لاجئ ومهاجر يتلقون الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين. ومن هذا المنطلق، نوه شكرى إلى أهمية زيادة الدعم الأوروبي المقدم لمصر في مجال الهجرة بما يتناسب مع الأعباء التي تتحملها مصر ويعكس النجاح الذي حققه النموذج المصرى في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي نتج عنه وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة من مصر إلى أوروبا منذ عام ٢٠١٦.

وأردف السفير أبو زيد، بأن النقاش تطرق أيضاً إلى تداعيات الأزمات في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استعرض الوزير شكرى الجوانب السياسية والأمنية لتلك الأزمات، ملقياً الضوء على الجهود المصرية التي قامت بها كافة الجهات الوطنية للتعامل مع تداعياتها. واتصالا بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، جدد وزير الخارجية موقف مصر الراسخ بشأن استمرار رفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على هذا النحو كانت وستظل مرفوضة فلسطينياً ودولياً ومصرياً.

وفى ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية والمسئولة الأوروبية على تبادل الرؤي بشأن آليات تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها، حيث أشادت "يوهانسون" بهذا التعاون، وتم التطرق لموضوع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذى أكد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى خلال لقائهم مع السيد وزير الخارجية صباح الإثنين فى بروكسل عن دعمهم الكامل له. وقد حرص كل من السيد سامح شكرى والمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة على تناول المحور الخاص بالهجرة فى الشراكة الاستراتيجية فى المباحثات.