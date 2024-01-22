وزارة الداخلية تطرح أغنية «العهد» بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 03:32 مساءً - نشرت وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية بعنوان «العهد»، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

وجاءت كلمات أغنية «العهد» كما يلي: «كل شعب وله حكاية، بتبقي دايمًا نقطة فاصلة، زي خيط من نور بيطلع بالنهار، واحنا شعب تملي رافض الانكسار، في الحكاية، تفاصيل مهولة عن الشجاعة والرجولة والبطولة».

وتعتبر أغنية «العهد»، تخليدا لذكري لموقعة الإسماعيلية، التي وقعت عام 1952، واستشهد فيها 50 شهيدا، 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية، علي يد قوات الاحتلال الإنجليزي في 25 ينايرعام 1952، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني محافظة الإسماعيلية للمحتل الانجليزى.