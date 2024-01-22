نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء 7 فبراير.. "معاشات الصحفيين" تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت لجنة المعاشات أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري، الأربعاء 7 فبراير، الساعة الثالثة مساءً، لمناقشة جدول أعمالها التالي:

1- مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الأشهر الماضية، وضمانات استمراره.

2- وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية.

3- الاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها.

4- ما يستجد من أعمال.

وتعقد اللجنة اجتماعها الدورى الأربعاء الأول من كل شهر، يليه "صالون تواصل الأجيال" الساعة

الخامسة من مساء ذات اليوم.