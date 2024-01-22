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الأربعاء 7 فبراير.. "معاشات الصحفيين" تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري

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أحمد جودة - القاهرة - دعت لجنة المعاشات أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري، الأربعاء 7 فبراير، الساعة الثالثة مساءً، لمناقشة جدول أعمالها التالي:

1- مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الأشهر الماضية، وضمانات استمراره.
2- وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية.
3- الاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها.
4- ما يستجد من أعمال.

وتعقد اللجنة اجتماعها الدورى الأربعاء الأول من كل شهر، يليه "صالون تواصل الأجيال" الساعة
الخامسة من مساء ذات اليوم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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