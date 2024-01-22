سويلم يتابع أعمال وأنشطة هيئة السد العالى وأعمال التطوير والصيانة الدورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 04:33 مساءً - * الدكتور سويلم يلتقى مهندسي الهيئة وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة ، ويستمع لطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل

* الدكتور سويلم يتوجه بالشكر لكافة العاملين بالهيئة على مجهوداتهم ويدعوهم للإستمرار في بذل المزيد من الجهد

في ثالث أيام زيارته لمحافظة أسوان .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بمقر الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، حيث تم إستعراض عدد من العروض التقديمية التي توضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية ، وأعمال التطوير والصيانة الدورية التي تتم لكافة منشآت السد العالى وخزان أسوان .

وعقب ذلك .. عقد الدكتور سويلم (٣) لقاءات مع شباب المهندسين بالهيئة ، والسادة المهندسين بالهيئة ، والسادة أعضاء نقابة العاملين بالهيئة ، وخلال هذه اللقاءات إستمع سيادته لطلبات ومقترحات العاملين لتطوير منظومة العمل بالهيئة و رؤية التطوير المستقبلية .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالهيئة وتحسين منظومة العمل ، والتوجيه بالإستجابة لطلبات العاملين بما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل والمتاح منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ، كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالهيئة على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية مع الدعوة للإستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة مستقبلاً .