زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ72

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 04:34 مساءً -

بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الشرطة الـ72" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من السبت 27 يناير الجارى، حتى يوم الثلاثاء 27 فبراير المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.