نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يتفقد لجنة امتحانات مستشفى 57357 للشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357 والتي تضم عدد 5 طلاب بإدارات "العمرانية،الهرم، أطفيح، بولاق الدكرور" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفى.

رافق وكيل تعليم الجيزة خلال الزيارة، المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

كما تم متابعة محافظات إسكندرية والدقهلية والفيوم والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية وأبلغ سلومة تحيات وزير التربية والتعليم لأبنائه الطلاب متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما نقل "سلومة" رسالة حب وتقدير من وزير التربية والتعليم إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى حيث تواصل وزير التربية والتعليم هاتفيا مع الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب وأطمأن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوى.

وأصدر سلومة، تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادىء للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق.

موجهًا المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

كما قام وكيل تعليم الجيزة، بتقديم هدايا للطلاب تَحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

كما كرم طارق محمد عبد الله المشرف على الطلاب بالمستشفى.

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة