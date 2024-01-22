نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ائتلاف أولياء أمور مصر يرصد شكاوى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أحد الجروبات التعليمية، على الفيس بوك، العديد من المشاكل التي واجهت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، خلال متابعة العملية الامتحانية.

وقالت “الحزاوي”، إنها تلقت شكاوى من عدد من أولياء الأمور، بأن مواصفات الورقة الامتحانية بعض الإدارات لم تلتزم بها، كما أن أسئلة الاختيار من متعدد الإجابات متشابهة بشكلٍ كبير، وهناك بعض الإدارات امتحاناتها تحتاج وقت أطول للطالب؛ مما يشكل ضغطا نفسيا كبيرا وتوترا للطالب، والمعروف أن النظام الجديد يحتاج وقت للتفكير والاستنتاج.

كما اشتكى عدد من أولياء أمور مدارس اللغات، من أن هناك مشكلة في الترجمة في أسئلة الامتحان فالترجمة تكون حرفية والأولاد لا يستطيعون فهم السؤال، وأن عدم مقدرة الطلاب على الفهم الصحيح للسؤال سيترتب عليه الحل الخاطئ.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارات، وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% ورقيًا.

